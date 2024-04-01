Ленобласть — в топ-5 регионов по динамике рынка труда

Автор: Анастасия Щербакова
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Ситуация на рынке труда в регионе одна из самых стабильных по всей стране. Безработица уже снизилась с начала года на 15%.

Ленинградская область заняла пятое место среди всех регионов России по динамике рынка труда. Как отметили аналитики «РИА Рейтинг», за прошлый год число занятых граждан выросло на 70 тысяч человек и составляет почти 1,1 миллиона граждан.

Выделяются и другие показатели. Например, снижение уровня безработицы на 15% с начала 2024 года,

По регистрируемой безработице регион входит в число территорий с самой низким показателем в стране, по рейтингам Роструда Ленинградская область не опускалась ниже 3-го места в течение 2023 года, также регион занимает лидирующее место среди субъектов СЗФО, — указано в материале.
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01.04.2024 48
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