Шри-Ланка вернула платные визы для граждан России

Туристическая программа действовало ровно полгода.

Власти Шри-Ланки объявили о завершении программы по бесплатной выдаче виз россиянам. Въезд в страну снова становится платным.

Так, с 1 апреля для въезда на Шри-Ланку туристам потребуется или электронное разрешение (ЕТА), стоимость которого составляет 50 долларов, или виза по прибытии в республику. Стоит документ $60 и оформляется в аэропорту.