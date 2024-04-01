Шри-Ланка вернула платные визы для граждан России

Туристическая программа действовало ровно полгода.
Власти Шри-Ланки объявили о завершении программы по бесплатной выдаче виз россиянам. Въезд в страну снова становится платным.
Так, с 1 апреля для въезда на Шри-Ланку туристам потребуется или электронное разрешение (ЕТА), стоимость которого составляет 50 долларов, или виза по прибытии в республику. Стоит документ $60 и оформляется в аэропорту.
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31.03.2024 132