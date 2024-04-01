Среди петербургских компаний в феврале-марте проведены тренировочные мероприятия по выявлению фишинга

Об особенностях следования правилам кибербезопасности посвящено немало материалов и инструкций. В этом аналитическом материале представлены результаты тренировочных мероприятий по выявлению фишинга и среди петербургских компаний.

С нашей редакцией аналитики цифровой экосистемы МТС поделились наблюдениями за тем, как вели себя российские компании в процессе тренировок в сфере фишинга. Тренировочные рассылки прошли с февраля по март 2024 года: они были посвящены корпоративным подаркам к 23 февраля и 8 марта. Оказалось, что почти треть не умеет определять фишинг и переходит по ссылкам из мошеннических писем, а 28% и вовсе вводят свои данные от рабочего аккаунта на лжестраницах.

Нас удивило, что 28% получателей писем вводят свои рабочие учетные данные на фишинговой странице. Мы ожидали, что этот показатель будет в два раза ниже, поскольку сегодня большинство компаний все же озабочены вопросами кибербезопасности, — подчеркнули коллеги из МТС RED.

Кроме Петербурга специалисты проверили киберграмотность сотрудников компаний в Москве, Приморье, Пензе, Татарстане, Самаре, Башкирии, Чувашии, Нижнем Новгороде, Калининграде, Новосибирске и других российских регионах. Тестирование охватило широкий круг специалистов: от стажеров до руководителей.

Аналитики также отметили, что в преддверии Международного женского дня на 27% выросло число фишинговых атак по стране, поэтому нужно быть бдительными и проверять входящую информацию. Так, эксперты рекомендуют соблюдать базовые правила киберграмотности: обращать внимание, из какого источника (внешнего или внутреннего) пришло письмо, известен ли адрес отправителя (почтовый домен), содержатся ли в послании ошибки. Небезопасно переходить по ссылкам на незнакомые интернет-ресурсы и оставлять конфиденциальную информацию: паспортные данные, логины или пароли от корпоративного аккаунта. То же правило относится и к прикрепленным к письму файлам.