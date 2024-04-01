Ленобласть ждет крупная транспортная реформа: что изменится

Комтранс региона ответил на самые частые вопросы ленинградцев, касающихся транспортной реформы.

У жителей региона все чаще возникают вопросы, связанные с транспортной реформой в Ленинградской области. Региональный комитет по транспорту опубликовал ответы на самые популярные из них.

Как отметили в комитете, сейчас перевозчики работают на принципах самоокупаемости, однако после реформы уже регион начнет платить компаниям за оказываемые услуги.

В рамках реформы также будет обновлен и парк общественного транспорта. На маршруты выйдут порядка 450 новых автобусов, доступных для граждан с ограниченными возможностями. Также порядка 90 машин будут обслуживать межмуниципальные и смежные межрегиональные маршруты.

Причем автобусы будут среднего и большого класса, оборудованные валидаторами. Это позволит пассажирам не только оплачивать проезд картами, но и отслеживать движение общественного транспорта через смартфон.

Жители региона смогут увидеть обновленный общественный транспорт уже с 1 января 2025 года.