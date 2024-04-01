Россиянам назвали полезный и вкусный продукт на замену овсянке: снижает холестерин не хуже

По словам врача, существует не менее питательная и полезная крупа, чем овсянка. К тому же, этот продукт отлично разнообразит утренний рацион.

Овсянка — один из лучших вариантов завтрака. Крупа оказывает мощный благотворный организм и довольно питательна. Однако есть и отличная альтернатива продукту — киноа.

По словам врача Михаила Кутушова, эта зерновая культура отличается высокой энергетической ценностью и обилием полезных веществ. Так, в 100 гр крупы содержится аж 14,12 гр белка, что больше, чем в овсянке и даже гречке.

Киноа — это отличный источник растительного белка, универсальный и питательный вид крупы, который полезен для широкого круга людей. Подходит этот продукт и для питания в пост, и для вегетарианского меню, и для тех, кто не переносит глютен, ведь в киноа этого аллергена попросту нет, — цитирует специалиста «Доктор Питер».

Более того, киноа содержит и особые растворимые волокна, помогающие снизить уровень холестерина в крови и улучшающие работу сердца, добавил врач.