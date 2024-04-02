Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тысяч рублей.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что МРОТ к 2030 году должен увеличиться более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Доклад о выполненной работе необходимо предоставить до 15 марта 2025 года, далее — раз в полгода. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

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С 2024 года МРОТ повышен до 19 242 руб. (на 18,5% по сравнению с прошлым годом).