Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тысяч рублей.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Уточняется, что МРОТ к 2030 году должен увеличиться более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Доклад о выполненной работе необходимо предоставить до 15 марта 2025 года, далее — раз в полгода. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Вам будет интересно
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1404
С 2024 года МРОТ повышен до 19 242 руб. (на 18,5% по сравнению с прошлым годом).