Жители Ленобласти начали собирать первые грибы

Автор: Гузель Галимова
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Любители «тихой охоты» похвасталась собранными грибами вида саркосцифа австрийская, которые были найдены в лесах Тосненского и Гатчинского районов Ленобласти.

«В субботу опять неудержимо потянуло в лес. Погода порадовала теплом <…> И лес порадовал, столько саркосцифы я ещё не видел. <…> Нажарил целую сковородку, которую с удовольствием съели с женой и дочкой», — поделился грибник Дмитрий Хляпов.
Жители Ленобласти начали собирать первые грибы Ленобласть, грибыТосненский район: Дмитрий Хляпов, vk.com/grib_spb
Жители Ленобласти начали собирать первые грибы Ленобласть, грибыТосненский район: Дмитрий Хляпов, vk.com/grib_spb
Жители Ленобласти начали собирать первые грибы Ленобласть, грибыГатчинский район: Линочка Гук, vk.com/grib_spb
vk.com/grib_spb

Тем временем в Ленобласти проснулись гадюки.

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