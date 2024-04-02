Жители Ленобласти начали собирать первые грибы

Любители «тихой охоты» похвасталась собранными грибами вида саркосцифа австрийская, которые были найдены в лесах Тосненского и Гатчинского районов Ленобласти.

«В субботу опять неудержимо потянуло в лес. Погода порадовала теплом <…> И лес порадовал, столько саркосцифы я ещё не видел. <…> Нажарил целую сковородку, которую с удовольствием съели с женой и дочкой», — поделился грибник Дмитрий Хляпов.