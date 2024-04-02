МВД: уход Samsung Pay из России приведет к активизации мошенников

Правоохранительные органы просят россиян сохранять бдительность и не поддаваться уловкам аферистов после ухода платежной системы.

Уже с 3 апреля воспользоваться картами «Мир» в Samsung Pay будет невозможно. Сервис не позволит добавлять карты российской платежной системы, а те, что были загружены ранее, удалятся.

В МВД отмечают, что уход платежной системы из страны наверняка активизирует аферистов. Причем возможные мошеннические схемы уже известны.

Одна из них — запугивание потенциальной жертвы, что после ухода Samsung Pay привязанные к нему счета будут заблокированы.

Аферисты могут позвонить от лица сотрудника банка и предупредить о блокировке средств на счетах, привязанных к Samsung Pay, после чего предложить свою «помощь» — запросить данные платежных аккаунтов и банковских карт, — отметили в ведомстве.

Еще одна вероятная схема — рассылка объявлений с предложениями добавить карту в платежный сервис, что позволит им якобы пользоваться и дальше. Разумеется, это невозможно. Если согласиться, мошенники могут заполучить не только данные вашей карты, но и доступ в личный кабинет клиента банка.