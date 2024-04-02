МВД: уход Samsung Pay из России приведет к активизации мошенников

Правоохранительные органы просят россиян сохранять бдительность и не поддаваться уловкам аферистов после ухода платежной системы.
Уже с 3 апреля воспользоваться картами «Мир» в Samsung Pay будет невозможно. Сервис не позволит добавлять карты российской платежной системы, а те, что были загружены ранее, удалятся.
В МВД отмечают, что уход платежной системы из страны наверняка активизирует аферистов. Причем возможные мошеннические схемы уже известны.
Одна из них — запугивание потенциальной жертвы, что после ухода Samsung Pay привязанные к нему счета будут заблокированы.
Еще одна вероятная схема — рассылка объявлений с предложениями добавить карту в платежный сервис, что позволит им якобы пользоваться и дальше. Разумеется, это невозможно. Если согласиться, мошенники могут заполучить не только данные вашей карты, но и доступ в личный кабинет клиента банка.