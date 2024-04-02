В Луге вручили молодым семьям жилищные сертификаты

Субсидию можно будет направить на покупку или строительство жилья.
В Луге прошла церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям. Субсидию можно будет направить как на покупку, так и на строительство жилья.
Как рассказал глава Лужского района Юрий Намлиев, сертификаты молодым семьям предоставляются в рамках программы по улучшению жилищных условий «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленобласти».
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