В Луге вручили молодым семьям жилищные сертификаты

Автор: Анастасия Щербакова
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Субсидию можно будет направить на покупку или строительство жилья.

В Луге прошла церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям. Субсидию можно будет направить как на покупку, так и на строительство жилья.

Как рассказал глава Лужского района Юрий Намлиев, сертификаты молодым семьям предоставляются в рамках программы по улучшению жилищных условий «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленобласти».

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