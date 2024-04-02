Школьников из Белгородской области встретили в Вырице

Ребята, а это 200 школьников с 5 по 11 класс проведут в Ленинградской области свои каникулы.

Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил. Первый пункт встречи в лагере – столовая. В меню – гуляш с гречей, витаминный салат и чай. Добро пожаловать в Ленинградскую область!, — написал глава 47 региона на своей страничке в ВК.

Ранее Александр Дрозденко сообщил о готовности Ленобласти принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области. Всего 47 регион планирует принять 200 юных белгородцев, а Петербург – до 800. В Тихвин уже прибыли 25 детей. Их разместили в пансионате «Царицыно озеро».