Дрозденко: Ленобласть готова разместить детей из Белгородской области для обучения

Губернатор 47-го региона заявил, что образовательный процесс у детей не должен прерываться.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион готов разместить детей из Белгородской области и обеспечить им образовательный процесс.
Мы буквально на днях официально подтвердили нашему коллеге губернатору Белгородской области о готовности принять белгородских детей. Не просто принять, а разместить и обучать их, чтобы обучение не прерывалось в этот сложный период, — заявил глава региона.
Отметим, ранее руководство Белгородской области объявило об эвакуации девяти тысяч детей с приграничных территорий.
Вам будет интересно
Все цели ударов были достигнуты, передает оборонное ведомство. В ответ на атаки ВСУ по российской территории ВС РФ нанесла массированный удар...
22.03.2024 48