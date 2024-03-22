Дрозденко: Ленобласть готова разместить детей из Белгородской области для обучения

Губернатор 47-го региона заявил, что образовательный процесс у детей не должен прерываться.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион готов разместить детей из Белгородской области и обеспечить им образовательный процесс.

Мы буквально на днях официально подтвердили нашему коллеге губернатору Белгородской области о готовности принять белгородских детей. Не просто принять, а разместить и обучать их, чтобы обучение не прерывалось в этот сложный период, — заявил глава региона.

Отметим, ранее руководство Белгородской области объявило об эвакуации девяти тысяч детей с приграничных территорий.