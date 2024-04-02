Блиновская готова заложить свой дом, чтобы закрыть долги перед ФНС

Автор: Анастасия Щербакова
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Всего блогер должна порядка 1,4 млрд рублей.

Как сообщила адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова, ее подзащитная готова продать свой дом, чтобы закрыть долги перед налоговой в размере порядка 1,4 млрд рублей.

Также, как сообщает RT, Блиновская готова подписать мировое соглашение с налоговой.

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03.02.2024 348
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