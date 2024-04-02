Блиновская готова заложить свой дом, чтобы закрыть долги перед ФНС

Всего блогер должна порядка 1,4 млрд рублей.
Как сообщила адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова, ее подзащитная готова продать свой дом, чтобы закрыть долги перед налоговой в размере порядка 1,4 млрд рублей.
Также, как сообщает RT, Блиновская готова подписать мировое соглашение с налоговой.
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