Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх

Автор: Гузель Галимова
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Российские гребцы отказались от участия в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

олимпиада
Фото: pxhere.com

Он заявил, что спортсменов не устроили условия-обязательства, обозначенные Международной федерацией гребного спорта и Международным олимпийским комитетом (МОК). По его мнению, «участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями» невозможно.

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20.03.2024 231

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