МВД: почти 110 тысяч мигрантов-нарушителей выдворили из России за год

В 2023 году из России было выдворено почти 110 тыс. мигрантов-нарушителей, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
«Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории страны. Выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее», — сказал министр.
В целом по итогам года число совершенных мигрантами преступлений сократилось. В частности, убийств стало на 18% меньше, краж — на 14%, грабежей — на 32%, а разбоев — на 22%.
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