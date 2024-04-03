Грузовик опрокинулся на бок на трассе «Псков», водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 3 апреля на 39-м километре трассы Р-23 «Псков».
По предварительной информации, на трассе перевернулся грузовик, который двигался в сторону Ленобласти. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На месте работают экстренные службы. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что из-за ДТП перекрыто по одной полосе трассы в сторону Петербурга и Ленобласти.
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01.04.2024 146
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.