Грузовик опрокинулся на бок на трассе «Псков», водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 3 апреля на 39-м километре трассы Р-23 «Псков».

По предварительной информации, на трассе перевернулся грузовик, который двигался в сторону Ленобласти. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На месте работают экстренные службы. В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что из-за ДТП перекрыто по одной полосе трассы в сторону Петербурга и Ленобласти.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.