Парк «Монрепо» оценивает ущерб от последствий непогоды

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Парк Монрепо/ Телеграм

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, находиться там сейчас опасно. Парк 3 апреля закрыт.

Парк «Монрепо» 3 апреля закрыт для посетителей, указано в сообщении пресс-службы. Всему виной — резкое ухудшение погодных условий, из-за чего нахождение на территории музея-заповедника может быть опасно.

Сейчас на тропинках обломанные сильным ветром ветки, упало несколько возрастных деревьев: утрачены две липы на Ступишинской аллее и одна на Гостевой, — сообщили в парке.

Как только метеоусловия улучшатся, сотрудники парка начнут расчистку территории.

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03.04.2024 43
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