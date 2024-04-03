Парк «Монрепо» оценивает ущерб от последствий непогоды

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, находиться там сейчас опасно. Парк 3 апреля закрыт.
Парк «Монрепо» 3 апреля закрыт для посетителей, указано в сообщении пресс-службы. Всему виной — резкое ухудшение погодных условий, из-за чего нахождение на территории музея-заповедника может быть опасно.
Сейчас на тропинках обломанные сильным ветром ветки, упало несколько возрастных деревьев: утрачены две липы на Ступишинской аллее и одна на Гостевой, — сообщили в парке.
Как только метеоусловия улучшатся, сотрудники парка начнут расчистку территории.
Вам будет интересно
В четверг, 4 апреля, в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке ожидается снег, на западе небольшой, днем местами пройдет...
03.04.2024 43