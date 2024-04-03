Мишустин: налоговая реформа снизит социальное неравенство в России

Как отметил глава правительства, налоговая реформа способна дать не только ресурсы для развития регионов, но и снизить неравенство в обществе.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с докладом в Госдуме заявил, что готовящаяся в стране налоговая реформа способна решить много проблем. Одна из них — социальное неравенство.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации», — цитирует Мишустина портал «Известия».