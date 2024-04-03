Землетрясение на Тайване может привести к росту цен на электронику

Все из-за того, что производитель полупроводников TSMC, клиентами которого являются многие мировые компании, приостановил работу.

Аналитики прогнозируют рост цен на электронику по всему миру в ближайшее время, пишет иностранная пресса. Недавнее землетрясение на Тайване привело к тому, что крупнейший производитель полупроводников TSMC приостановил работу.

Большинство мировых производителей электроники закупают сырье именно у TSMC. Среди клиентов компании — Apple, Sony, NVIDIA и AMD и другие гиганты.