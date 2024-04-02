У США больше нет систем Patriot, которые можно отдать Украине

При этом Америка сама испытывает дефицит зенитно-ракетных комплексов.
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что у Соединенных Штатов больше нет ЗРК Patriot, которые можно было бы отдать Украине.
Комментарии (украинских чиновников) о том, что стране нужны новые Patriot, показывают степень отчаяния. У США серьезный дефицит этих установок, немцы и голландцы истратили собственные запасы, отправив их Киеву, — заявил Меркурис в интервью иностранной прессе.
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