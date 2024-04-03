«АвтоВАЗ» возобновит серийное производство Lada Largus

Выпуск машин начнется с середины мая этого года.

«АвтоВАЗ» объявил о планах возобновить серийное производство автомобилей Lada Largus. Конвейер будет запущен в Ижевске 15 мая.

15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство LADA Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль LADA e-Largus, — рассказали в пресс-службе автоконцерна.