«АвтоВАЗ» запатентовал логотип для первого электрического «Ларгуса»

Российский автоконцерн запатентовал логотип электрической версии универсала Lada Largus. Соответствующая заявка появилась в базе Роспатента.

Серийное производство Lada e-Largus должно начаться в третьем квартале этого года. Объемы выпуска будут зависеть от спроса и господдержки, заявил глава компании Максим Соколов.

Электрокары, которым предстоит конкурировать с китайскими аналогами, будут выпускаться в грузовой и пассажирской версиях. Они получат 50-киловаттный электромотор, разные аккумуляторы и грузоподъёмность. Максимальная скорость составит 145 км/ч, а разгон до 100 км/ч составит менее 10 секунд.