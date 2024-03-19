«АвтоВАЗ» запатентовал логотип для первого электрического «Ларгуса»

Российский автоконцерн запатентовал логотип электрической версии универсала Lada Largus. Соответствующая заявка появилась в базе Роспатента.
Серийное производство Lada e-Largus должно начаться в третьем квартале этого года. Объемы выпуска будут зависеть от спроса и господдержки, заявил глава компании Максим Соколов.
Электрокары, которым предстоит конкурировать с китайскими аналогами, будут выпускаться в грузовой и пассажирской версиях. Они получат 50-киловаттный электромотор, разные аккумуляторы и грузоподъёмность. Максимальная скорость составит 145 км/ч, а разгон до 100 км/ч составит менее 10 секунд.
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