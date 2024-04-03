У частников молоко и мясо лучше не покупать: на предприятии в Приозерском районе введен карантин

Управление ветеринарии Ленинградской области сообщает, что в Приозерском районе введен карантин в агропромышленном комплексе «Раздолье». Причиной ограничений стал риск распространения опасного заболевания среди крупного рогатого скота — узелкового дерматита.

Как предупреждает ведомство, болезнь проявляется у коров в виде лихорадки, эрозии и узелковых уплотнений на коже и слизистых оболочках.

В связи с этим на территорию племзавода ограничен доступ посторонних лиц, а весь автотранспорт тщательно дезинфицируется. Кроме того, ограничения коснутся и частников, торгующих в Приозерском районе молоком и мясом непромышленного происхождения.

На территории Приозерского района организован постоянный контроль за санитарным состоянием мест скопления скота (базары, выставки, выводки и др.). Запрещена торговля продукцией животного происхождения непромышленного изготовления, — указано в сообщении.