Польские фанаты избили тренера из Белоруссии за плохие результаты футбольной команды

Группа болельщиков пришла на тренировку и почти сразу напала на тренера.

Футбольный тренер Александр Хацкевич был сильно избит польскими фанатами за плохие результаты команды, за которую болели нападавшие.

Как стало известно РИА Спорт, последней каплей фанатов ФК «Заглембе» стало недавнее разгромное поражение «Катовице» со счетом 0:4 в пользу последних.

В итоге болельщики явились на тренировку команды, где был Хацкевич, и почти сразу начали его избивать.