Ильин: в Тихвине создан оперативный штаб по мониторингу ситуации с паводками

Обстановку круглосуточно мониторят экстренные службы и городская администрация.

Согласно оперативной информации, сейчас в зоне подтопления находятся 54 придомовых участка, на которых проживает 158 человек. Также известно, что затруднен проезд в деревнях Ялгино, Дуброво, Кривой Наволок, Засыпье, Усадище, Исаковоя. Есть подтопления придомовых территорий в деревне Горелуха. Однако, как подчеркивает вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, ситуация находится под контролем.

Уже функционирует оперативный штаб, в который вошли представители администрации Тихвина, аварийно-спасательной службы Ленинградской области и МЧС.

В течение дня спасатели проводят подомовой обход, раздают листовки с контактными номерами на случай, если жильцам домов в зоне подтопления потребуется помощь. Жителям предлагается эвакуация. Областные спасатели имеют необходимую наземную и водную спецтехнику. Круглосуточно ведется мониторинг.