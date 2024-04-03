Число подтопленных домовладений в Тихвине растет, но жители отказываются от эвакуации

Количество частных территорий, подвергшихся паводкам, увеличилось до 79.

Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, в Тихвине к 18:00 число домовладений, которые оказались в зоне паводка, выросло до 79. При этом местные жители отказываются эвакуироваться с подтопленных территорий.

Оперативную информацию спасатели публикуют в своем Телеграм-канале.

Как ранее заявил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, ситуация с паводками в Тихвине находится под контролем. Функционирует оперативный штаб, в который вошли представители городской администрации, аварийно-спасательной службы Ленинградской области и МЧС.