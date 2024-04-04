Гадюки окончательно проснулись в Ленобласти

В Ленобласти окончательно проснулись гадюки, рассказал биолог Павел Глазков.

В заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленобласти он встретил сразу в одном месте 15 змей. Биолог отметил, что гадюка — одна из самых распространенных ядовитых змей на территории России. Пробуждаться они начинают, когда теплеет до +10 и выше. Сейчас змеи вялые и малоподвижные, отойти от зимовки им помогает весеннее солнце.

Видео: Павел Глазков.

«Итак, змеи проснулись. Будьте внимательны и осторожны! Особенно следите за детьми и рекомендация не отпускать собак с поводков. Пожалуйста, не тревожьте змей! Змеи нашего региона не агрессивны, и первыми не нападают», — уточнил Павел Глазков.

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В Ленобласти гадюка встречается везде, в Петербурге эта змея занесена в Красную книгу.