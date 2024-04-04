Дорожные службы Ленобласти убрали 666 поваленных ветром деревьев

Дорожные службы Ленобласти в усиленном режиме устраняют последствия непогоды.

За минувшие сутки с региональных трасс убрано 666 поваленных деревьев, на дорогах работали почти 400 единиц спецтехники. Об этом рассказали в комитете по дорожному хозяйству.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег продолжит идти в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах. В Гатчинском, Тосненском и Киришском районах, а также в Луге и Сланцах с 11.00 начнется потепление, а с 16.00 — похолодание. В остальных районах стабильная минусовая температура и ветер, а атккже гололедица.

Напомним, в Ленобласти заработал дорожный чат-бот. Также для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная «горячая» линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.