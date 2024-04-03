Специальный чат-бот связал водителей Ленобласти и диспетчерскую службу «Ленавтодора»

С помощью чат-бот водители смогут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора»

Узнать, как обустроить безопасный съезд, уточнить места расположения камер контроля скорости и многое другое можно теперь при помощи своего мобильного телефона. Кроме того, чат-бот поможет позвонить на круглосуточную горячую линию и подскажет как оформить разрешение на перевозку крупногабаритных грузов.

Чтобы пользоваться чат-ботом нужно перейти по ссылке. Он также привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти.

Также через чат-бот можно пожаловаться, например, на плохое состояние дорожного покрытия, он оснащен функцией передачи геолокации, поэтому пользователи смогут сообщать информацию о дефектах или любых других ситуациях с точностью до нескольких метров. К сообщению можно приложить несколько фотографий или видео, которые сразу же отправятся для обработки в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.