Уровень воды в реке Тихвинка повысился на 16 сантиметров

За сутки уровень воды в реке Тихвинка повысился еще на 16 сантиметров, до 536.
В администрации Тихвинского района отметили, что скорость подъема воды снизилась — ранее прибывало за сутки 26 см. Мониторинг паводковой обстановки продолжается. В зоне подтопления находятся 79 придомовых участка, 201 человек.
Добавляется, что группировка спасателей удвоена, они работают в круглосуточном режиме. Кроме того, администрация совместно с МЧС продолжает выставлять мостки. Также для снятия угрозы затопления проезда по улице Римского-Корсакова по краю дороги на берегу укладываются мешки с песком.
На период половодья подготовлен пункт размещения. Для жителей домов в зоне подтопления, которые не хотят уезжать, может быть организован подвоз продуктов. «Водоканал» готов бесплатно подвезти питьевую воду.