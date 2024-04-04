Детей в подтопленном Тихвине доставляют в школу на лодке

В Тихвине из-за паводка детей до школы доставляют на лодке.
Кадры публикует «Петербургский дневник». На них видно, что несколько улиц в городе буквально ушли под воду.
Видео: читатели "Петербургского дневника".
Напомним, к утру 3 апреля уровень воды в реке Тихвинка преодолел опасную отметку. В зоне подтопления оказались 79 домовладений.
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