Детей в подтопленном Тихвине доставляют в школу на лодке

В Тихвине из-за паводка детей до школы доставляют на лодке.

Кадры публикует «Петербургский дневник». На них видно, что несколько улиц в городе буквально ушли под воду.

Видео: читатели "Петербургского дневника".

Напомним, к утру 3 апреля уровень воды в реке Тихвинка преодолел опасную отметку. В зоне подтопления оказались 79 домовладений.