До минус 13 градусов похолодает ночью в Ленобласти

В пятницу, 5 апреля, в Ленобласти будет преимущественно облачная погода.

Ночь пройдет без существенных осадков, во второй половине дня местами, преимущественно на западе, ожидается небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-восточный, восточный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный.

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Температура воздуха ночью -5…-10°C, на севере местами до -13°C, днем -1…+4°C. На дорогах гололедица.