Половина жителей Петербурга мечтают о 4-дневной рабочей неделе

Против такого рабочего графика высказались только 30% респондентов.

Согласно опросу сервиса SuperJob, порядка 50% жителей Санкт-Петербурга поддерживают сокращение рабочей недели в России до четырех дней. При этом чаще всего инициативу приветствуют граждане младше 34 лет.

Как отмечают аналитики, против перехода на 4-дневку выступают только 30% респондентов, опасаясь, что сокращенный график скажется на зарплате.

В то же время большинство респондентов, работающих на пятидневке, уверены, что смогли бы выполнять все рабочие задачи за четыре дня. Правда, для этого, скорее всего, придется увеличить продолжительность рабочего дня.

Результаты опроса оказались в распоряжении «Онлайн47«.