В городах России прошли задержания пособников теракта в «Крокусе»

Фигурантами дела о вооруженном нападении на концертный зал стали еще три человека.
ФСБ задержала еще троих подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
Как передает Центр общественных связей силового ведомства, задержания проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Два новых фигуранта дела подозреваются в покупке оружия и автомобиля для исполнителей теракта. Третий — принимал непосредственное участие в вербовке пособников исполнителей.
Вам будет интересно
Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле». Опеку над ними сейчас оформляют родственники. Об этом сообщила уполномоченный...
03.04.2024 95