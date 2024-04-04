В городах России прошли задержания пособников теракта в «Крокусе»

Фигурантами дела о вооруженном нападении на концертный зал стали еще три человека.

ФСБ задержала еще троих подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Как передает Центр общественных связей силового ведомства, задержания проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Два новых фигуранта дела подозреваются в покупке оружия и автомобиля для исполнителей теракта. Третий — принимал непосредственное участие в вербовке пособников исполнителей.