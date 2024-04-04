Макрон заявил, что располагает «полезной информацией» о теракте в «Крокусе»

Президент Франции утверждает, что страна получила некие данные об организации нападения на концертный зал.
Президент Франции Эммануэль Макрон 4 апреля утверждает, что располагает «полезной информацией» об организации теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
Глава государства заявил, что это уже обсудили министры обороны России и Франции в ходе недавнего телефонного разговора.
О каких именно данных идет речь, Макрон не уточнил.
Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера <…> Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта, — заявил Макрон.
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04.04.2024 14