Макрон заявил, что располагает «полезной информацией» о теракте в «Крокусе»

Президент Франции утверждает, что страна получила некие данные об организации нападения на концертный зал.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 апреля утверждает, что располагает «полезной информацией» об организации теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Глава государства заявил, что это уже обсудили министры обороны России и Франции в ходе недавнего телефонного разговора.

О каких именно данных идет речь, Макрон не уточнил.

Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера <…> Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта, — заявил Макрон.