Польша объявила о создании совместной с НАТО миссии на Украине

В польском МИД заявили, что это необходимо для более координированной поддержки Украины.

Министерство иностранных дел Польши объявило о создании совместной миссии с НАТО на Украине. Глава польского дипведомства Радослав Сикорский уточнил, что это не значит начало войны с Россией.

Мы приняли решение о создании миссии НАТО <…> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом, — заявил Сикорский.