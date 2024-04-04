Стало известно, сколько в России молодежи, которая не работает и не учится

За последние несколько лет число таких молодых людей сократилось.
Количество молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не работают и не учатся, сократилось за 5 лет почти на 2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Мы видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и не работают. Пять лет назад их было 10,6%, сейчас 8,7%
Вам будет интересно
Об этом заявил глава ВЦИОМ. По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, в ближайшие 10 лет в России могут повысить возраст, до...
13.03.2024 193