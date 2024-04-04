Ситуация с паводком в Тихвине находится на контроле губернатора Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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На данный момент в зоне подтоплений оказались 82 домовладения и частично территория Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ситуация с паводками в Тихвине находится под контролем. Несмотря на рост числа домовладений, оказавшихся в зоне подтоплений, местные жители от эвакуации отказываются.

Жителям предложено переждать паводок в пункте временного размещения, но пока все от эвакуации отказались. Спасатели помогают с доставкой взрослых и детей из подтопленной зоны в соцучреждения и обратно домой, — пишет Дрозденко в своем Телеграм-канале.

Глава региона добавил, что прогноз по дальнейшему уровню воды в Тихвинке благоприятный.

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