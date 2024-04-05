Северное сияние и млечный путь удалось заснять в Ленобласти

В ночь на 5 апреля над Ладожским озером можно было наблюдать северное сияние и млечный путь.
Кадры были сделаны на мысе Дальний в Приозерском районе Ленобласти.
«Небольшое, но лучистое северное сияние на Ладожском озере в сочетании с аркой млечного пути и апрельскими льдами, выброшенными штормом на побережье, однозначно отправляется в нашу копилку», — говорится в тг-канале «АстроФотоБолото».
Видео: t.me/astrophotoboloto
Вам будет интересно
В Ленобласти окончательно проснулись гадюки, рассказал биолог Павел Глазков. В заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленобласти он встретил сразу в одном...
04.04.2024 89