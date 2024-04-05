В Киришах обнаружили майнинговую ферму, работавшую на электричестве гостиницы «Спутник».

Подпольная майнинг-ферма находилась на территории бывшего завода, расположенного за гостиницей. Всего было изъято более 200 металлических коробов. Сумма причиненного ущерба в настоящий момент устанавливается.

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Предположительно, устройства работали от электричества трансформаторной будки гостиницы «Спутник», а кабель был уведен под землю. Руководство отеля выразило готовность содействовать следствию.