В МФЦ Ленобласти начнут обслуживать по биометрии

Автор: Гузель Галимова
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До конца 2024 года жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта.

Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Уточняется, что обслуживание по паспорту никто не отменяет. Жители смогут выбрать, как именно получать услуги.

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01.03.2024 315

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