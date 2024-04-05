В МФЦ Ленобласти начнут обслуживать по биометрии

До конца 2024 года жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта.

Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Уточняется, что обслуживание по паспорту никто не отменяет. Жители смогут выбрать, как именно получать услуги.

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В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.