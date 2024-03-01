МФЦ Ленобласти будут обслуживать пенсионеров старше 65 лет вне очереди

Для этого пожилым людям достаточно будет обратиться на стойку регистрации.

С 1 марта многофункциональные центры Ленобласти будут обслуживать возрастных посетителей вне очереди. В частности, таким правом теперь обладают граждане в возрасте от 65 лет, предает пресс-служба МФЦ.

Для этого пенсионерам будет достаточно обратиться на стойку регистрации.

Среди других категорий граждан, имеющих право на внеочередное обслуживание: инвалиды 1 и 2 групп, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», герои Советского Союза и Российской Федерации и герои социалистического труда.