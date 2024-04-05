ЕР и Минпросвещения озвучили сроки реализации программы капремонта школ в регионах

Как сообщает сайт ER.ru, партия подключится к подготовке реестра учреждений образования, которые приведут в порядок по поручению Владимира Путина.
Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения. В этом году за счёт федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
В ряде регионов конкурсы на проведение работ ещё не объявлены, и есть риски по срыву графиков работ.
В ряде регионов есть риски и по строительству новых школ. Минпросвещения фиксирует их в 54 регионах.
По нескольким регионам «долги» по объектам сохранились с 2022 и 2023 годов: это три школы в Кировской области, по две – в Хабаровском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, по одной – в Коми, Башкортостане, Приморье, Архангельской и Астраханской областях.
Отдельно он остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению Президента с 2025 года.
Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Он особо обратил на это внимание регионов, нарушающих сроки сдачи объектов.
Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу «Профессионалитет».
Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счёт федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 миллиарда рублей. Секретарь Генсовета рекомендовал сохранить их в системе образования субъектов.
Министр просвещения также отдельно остановился на регионах-должниках по строительству детсадов. Самое большое количество долгов в Астраханской области – семь объектов. По одному объекту в Ставропольском крае, Иркутской, Кемеровской областях, Ненецком автономном округе.
Помимо этого, на федеральном штабе шла речь об обеспечении безопасности школ. В перспективе будет введён принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления Правительства уже подготовлен.
Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи.
«Единая Россия» организовала такое обучение в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях. Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы», – сказал Андрей Турчак. Ещё одно поручение главы государства, которое партия возьмёт на контроль, – по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.
В 2024 году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и народной программы партии отремонтируют шесть школ в Ленинградской области. Речь иидет об учреждениях в Волосовском, Гатчинском и Лужском районах.