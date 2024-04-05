Источник утверждает, что музыканту предстоит пройти обследование на фоне проблем с сердцем.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сейчас может находиться в одной из столичных клиник. Туда артист прибыл вместе со своим лечащим врачом из-за проблем с сердцем, утверждает Телеграм-канал 112.

Расторгуеву предстоит полное обследование и процедура по восстановлению кардиовертера, который музыканту установили ранее.