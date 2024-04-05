Источник утверждает, что музыканту предстоит пройти обследование на фоне проблем с сердцем.
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сейчас может находиться в одной из столичных клиник. Туда артист прибыл вместе со своим лечащим врачом из-за проблем с сердцем, утверждает Телеграм-канал 112.
Расторгуеву предстоит полное обследование и процедура по восстановлению кардиовертера, который музыканту установили ранее.
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