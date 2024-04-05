Поздняков: российских теннисистов, желающих ехать на ОИ в нейтральном статусе, следует называть иноагентами

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) неодобрительно высказался по поводу желания спортсменов посетить Олимпийские игры в Париже.

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что российских теннисистов, собирающихся ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе, следует называть «командой иноагентов».

Глава комитета подчеркивает, что данная группа спортсменов живет за рубежом, где и зарабатывает, а также «играют за себя», а не за Россию.

С уважением отношусь к достижениям российских теннисистов, но наши подходы к вопросу выступления на ОИ в Париже диаметрально противоположны, — цитирует Позднякова РИА Новости.