Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Ленобласти

Связано это со сложной ситуацией на водоемах региона.
Гидрометцентр России ввел «оранжевый» уровень погодной опасности в Ленинградской области. Предупреждение будет действовать до 12 часов дня 6 апреля.
Как отмечают синоптики, уровень воды в Тихвинке хоть и начал снижаться, однако все еще остается на опасной отметке. Тем временем угроза паводков фиксируется и в Волховском районе. А именно — в селе Пашский Перевоз.
Уровни воды в районе ГП река Паша — село Пашский Перевоз достигнут опасного явления, — указано в сообщении.
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04.04.2024 79