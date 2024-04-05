Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Связано это со сложной ситуацией на водоемах региона. 

Гидрометцентр России ввел «оранжевый» уровень погодной опасности в Ленинградской области. Предупреждение будет действовать до 12 часов дня 6 апреля.

Как отмечают синоптики, уровень воды в Тихвинке хоть и начал снижаться, однако все еще остается на опасной отметке. Тем временем угроза паводков фиксируется и в Волховском районе. А именно — в селе Пашский Перевоз.

Уровни воды в районе ГП река Паша — село Пашский Перевоз достигнут опасного явления, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Ленобласти паводок, Ленобласть, гидрометцентр
Ситуация с паводком в Тихвине находится на контроле губернатора Ленобласти
На данный момент в зоне подтоплений оказались 82 домовладения и частично территория Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр...
04.04.2024 79
Автор