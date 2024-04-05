Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Ленобласти

Связано это со сложной ситуацией на водоемах региона.

Гидрометцентр России ввел «оранжевый» уровень погодной опасности в Ленинградской области. Предупреждение будет действовать до 12 часов дня 6 апреля.

Как отмечают синоптики, уровень воды в Тихвинке хоть и начал снижаться, однако все еще остается на опасной отметке. Тем временем угроза паводков фиксируется и в Волховском районе. А именно — в селе Пашский Перевоз.

Уровни воды в районе ГП река Паша — село Пашский Перевоз достигнут опасного явления, — указано в сообщении.