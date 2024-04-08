Оружие и боеприпасы нашли в машине в Лужском районе

Во время обхода домов в поселке Толмачево Лужского района 6 апреля участковый заметил нетрезвого 26-летнего местного жителя рядом с ВАЗ-2115.

При осмотре автомобиля полицейский обнаружил двуствольное охотничье ружье с тротиловой шашкой и вызвал оперативную группу. При дальнейшем осмотре были найдены двуствольное ружье, 400-граммовая тротиловая шашка, части ударно спусковых механизмов, 62 патрона, три запала к гранате, несколько детонаторов и другие боеприпасы.

Владелец автомобиля рассказал, что ружье ему досталось от отца, который умер 10 лет назад. Патроны, взрыватели и боеприпасы он якобы нашел в лесу. Место обнаружения не запомнил, хранил арсенал в машине без цели.