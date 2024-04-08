Две полосы на внешнем кольце КАД перекроют с 15 апреля

Автор: Сергей Агутин
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 20 апреля полностью перекроют третью и четвертую полосы на участке КАД с 63 по 59 километр, между транспортной развязкой на пересечениях с Московским шоссе и проспектом Обуховской обороны.

На оставшихся двух полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Будут проводиться работы по ликвидации колейности проезжей части. Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию на время проведения ремонта.

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24.05.2022 2440
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