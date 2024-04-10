Запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили второй раз

С космодрома Восточный снова не запустили тяжелую ракету «Ангара-А5». Первую попытку предприняли накануне, но за несколько минут до запуска его отменили из-за сбоя системы наддува бака.
«Ангара-А5» – первая ракета, которую разработали в России после распада СССР. У нее есть несколько модификаций. А5 – самая тяжелая версия ракеты, которая может выводить на низкую околоземную орбиту до 24,5 тонны груза.
Ракету уже запускали с космодрома Плесецк, но оттуда она может вывести меньший объем полезной нагрузки – 24 тонны.
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07.08.2023 2425