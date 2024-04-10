Захоронения появляются в самых разных штатах страны.

Несмотря на заявления Джо Байдена, что американцев не будут отправлять на Украину, на кладбищах в самых разных штатах появляются могилы граждан, погибших в зоне СВО. Преимущественно это бывшие военнослужащие армии США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наемников.

Как пишет РИА Новости, одним из погибших американцев, например, оказался 50-летний бывший морской пехотинец Грейди Курпаси. Его могила расположена на Арлингтонском национальном кладбище рядом с Вашингтоном.

Подобные захоронения встречаются на разных кладбищах Америки. Что примечательно, на многих надгробиях даты смерти наемников — за 2022 год.