На кладбищах в США становится все больше могил наемников, погибших на Украине

Автор: Анастасия Щербакова
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Захоронения появляются в самых разных штатах страны.

Несмотря на заявления Джо Байдена, что американцев не будут отправлять на Украину, на кладбищах в самых разных штатах появляются могилы граждан, погибших в зоне СВО. Преимущественно это бывшие военнослужащие армии США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наемников.

Как пишет РИА Новости, одним из погибших американцев, например, оказался 50-летний бывший морской пехотинец Грейди Курпаси. Его могила расположена на Арлингтонском национальном кладбище рядом с Вашингтоном.

Подобные захоронения встречаются на разных кладбищах Америки. Что примечательно, на многих надгробиях даты смерти наемников  — за 2022 год.

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