Россияне стали в 3 раза чаще покупать подержанные смартфоны

Чаще всего граждане покупают с рук телефоны от компании Apple.
Согласно данным аналитиков «Мегафон», с января по март 2024 года россияне в три раза чаще покупали подержанные смартфоны, чем за аналогичный период прошлого года.
Каждая третья покупка среди всех восстановленных смартфонов приходилась на продукцию Apple. Самыми популярными оказались iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.
На втором месте по популярности находятся телефоны Samsung — Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Они заняли 31,1% от общего числа продаж б/у устройств.
Также в тройку лидеров вошли смартфоны Xiaomi, а именно Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9. На этот бренд пришлось 15,6% продаж.
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09.03.2024 215